Cirque Francky Cayeux-sur-Mer
Cirque Francky Cayeux-sur-Mer vendredi 3 juillet 2026.
Cayeux-sur-Mer
Cirque Francky
Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Le Cirque Francky est un spectacle itinérant qui apporte la magie du cirque au plus près du public. Sous le chapiteau, petits et grands découvrent des numéros variés mêlant acrobaties, jonglage, clowneries et performances artistiques. Grâce à son ambiance chaleureuse et familiale, le Cirque Francky offre un moment de rêve, de divertissement et d’émerveillement pour toute la famille.
Le Cirque Francky est un spectacle itinérant qui apporte la magie du cirque au plus près du public. Sous le chapiteau, petits et grands découvrent des numéros variés mêlant acrobaties, jonglage, clowneries et performances artistiques. Grâce à son ambiance chaleureuse et familiale, le Cirque Francky offre un moment de rêve, de divertissement et d’émerveillement pour toute la famille. .
Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04
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English :
Cirque Francky is a traveling show that brings the magic of the circus closer to the audience. Under the big top, young and old discover a variety of acts combining acrobatics, juggling, clowning and artistic performances. Thanks to its warm, family-friendly atmosphere, Cirque Francky offers a moment of dream, entertainment and wonder for the whole family.
L’événement Cirque Francky Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-31 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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