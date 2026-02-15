Rencontres Musicales Autour du Piano chapelle des marins Cayeux-sur-Mer 15 – 19 juillet 20 euros/concert 80 euros/Pass 5 concerts

Cinq soirées exceptionnelles au cœur de Cayeux-sur-Mer. Des artistes d’exception, des premières mondiales et un jeune prodige.

**Notre Mission:**

Les Rencontres Musicales Autour du **Piano de Cayeux-sur-Mer** sont nées d’une conviction profonde : la grande **musique classique** doit être _**accessible à tous, sans distinction d’âge ni de milieu social.**_

Chaque édition met en lumière **des artistes d’exception** — aussi bien des talents reconnus que de j**eunes pianistes prometteurs** — dans un cadre intimiste et chaleureux, **propice à l’échange et à l’émotion.**

Notre ambition : **offrir des concerts d’un niveau artistique et humain remarquable,** à des **prix très raisonnables**, pour fidéliser un public large et diversifié.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-15T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-19T22:00:00.000+02:00

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https://www.kifrance.com

chapelle des marins 140 rue du General Leclerc 80410 Cayeux sur mer Cayeux-sur-Mer 80410 Somme



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