Cayeux-sur-Mer

Concert du Big Bang du conservatoire de la Baie de Somme

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le Big Band du Conservatoire de la Baie de Somme est un ensemble musical créé en 2023. Il réunit une vingtaine de musiciens, élèves et amateurs passionnés de jazz et de musiques actuelles. Sous la direction de Robert Gillard, le groupe interprète des œuvres célèbres inspirées du jazz, du blues et du swing. Grâce à ses concerts, le Big Band participe à l’animation culturelle du territoire et permet aux musiciens de partager leur passion avec le public.

Le Big Band du Conservatoire de la Baie de Somme est un ensemble musical créé en 2023. Il réunit une vingtaine de musiciens, élèves et amateurs passionnés de jazz et de musiques actuelles. Sous la direction de Robert Gillard, le groupe interprète des œuvres célèbres inspirées du jazz, du blues et du swing. Grâce à ses concerts, le Big Band participe à l’animation culturelle du territoire et permet aux musiciens de partager leur passion avec le public. .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 41 28 conservatoire@ca-baiedesomme.fr

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English :

The Conservatoire de la Baie de Somme Big Band is a musical ensemble created in 2023. It brings together some twenty musicians, students and amateurs with a passion for jazz and contemporary music. Under the direction of Robert Gillard, the band performs famous works inspired by jazz, blues and swing. Through its concerts, the Big Band plays a key role in the cultural life of the region, enabling musicians to share their passion with the public.

L’événement Concert du Big Bang du conservatoire de la Baie de Somme Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-31 par OT DE LA BAIE DE SOMME