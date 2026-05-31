Théâtre La compagnie Altus Jeux de planches Cayeux-sur-Mer
Théâtre La compagnie Altus Jeux de planches Cayeux-sur-Mer mercredi 8 juillet 2026.
Cayeux-sur-Mer
Théâtre La compagnie Altus Jeux de planches
Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
JEUX de PLANCHES
Un spectacle original de courtes pièces qui s’enchaînent en enfilade avec fluidité et rythme. On y raconte des histoires drôles, des situations cocasses qui se passent sur un plateau de théâtre et le spectateur s’amuse. Humour, jeu de mot, fantaisie mais encore des messages de liberté, de respect
JEUX de PLANCHES
Un spectacle original de courtes pièces qui s’enchaînent en enfilade avec fluidité et rythme. On y raconte des histoires drôles, des situations cocasses qui se passent sur un plateau de théâtre et le spectateur s’amuse. Humour, jeu de mot, fantaisie mais encore des messages de liberté, de respect .
Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04
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English :
Plank games
An original show of short plays that follow one another with fluidity and rhythm. Funny stories and situations are told on a theater stage, and the audience is entertained. Humor, wordplay, fantasy, but also messages of freedom and respect
L’événement Théâtre La compagnie Altus Jeux de planches Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-31 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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