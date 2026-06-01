Animations musicales à Cayeux-sur-Mer, Kiosque Cayeux Sur Mer, Cayeux-sur-Mer

Animations musicales à Cayeux-sur-Mer Dimanche 21 juin, 11h00 Kiosque Cayeux Sur Mer Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Laissez la musique vous emporter et venez célébrer la fête de la Musique dans une ambiance festive et conviviale!

La journée débutera avec le concert de Robert Gillard de 11h à 13h à l’Embuscade.

À partir de 19h, la chorale Mouette et Chansons se produira à la Chapelle des Marins.

Un char musical déambulera dans les rues de la ville animé par les Jeunes Agriculteurs.

De 19h à 01h, viens t’amuser et danser à la soirée dansante animée par DJ ENZO.

Une buvette sera tenue toute la soirée par l’Amicale de la Mollièroise.

On vous attend nombreux!

Kiosque Cayeux Sur Mer Kiosque Cayeux Sur Mer Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France

Laissez la musique vous emporter et venez célébrer la fête de la Musique dans une ambiance festive et conviviale!

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