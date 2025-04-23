Cayeux-sur-Mer

Festival Baie sonore

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Baie Sonore Un Festival Musical et Engagé en Baie de Somme

Créer un moment festif et fédérateur dans un cadre unique, avec une programmation mêlant artistes émergent.e.s et talents locaux.

Un festival ancré dans son territoire

Installé dans un champ à l’entrée de la ville, Baie Sonore prend place en Baie de Somme, un territoire riche en histoire et en paysages préservés. En plus des concerts, des ateliers autour de l’environnement viendront compléter l’événement.

​

Une programmation variée et inclusive

Nous mettons en avant des artistes qui ne passent pas forcément dans la région tout en soutenant la scène locale, avec deux groupes régionaux à l’affiche. Le festival est pensé pour être accessible à toutes et tous, y compris aux familles.

Baie Sonore Un Festival Musical et Engagé en Baie de Somme

Créer un moment festif et fédérateur dans un cadre unique, avec une programmation mêlant artistes émergent.e.s et talents locaux.

Un festival ancré dans son territoire

Installé dans un champ à l’entrée de la ville, Baie Sonore prend place en Baie de Somme, un territoire riche en histoire et en paysages préservés. En plus des concerts, des ateliers autour de l’environnement viendront compléter l’événement.

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Une programmation variée et inclusive

Nous mettons en avant des artistes qui ne passent pas forcément dans la région tout en soutenant la scène locale, avec deux groupes régionaux à l’affiche. Le festival est pensé pour être accessible à toutes et tous, y compris aux familles. .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 6 83 47 59 01 labaiesonore@gmail.com

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English :

Baie Sonore: A committed musical festival in the Baie de Somme

Create a festive, unifying moment in a unique setting, with a program combining emerging artists and local talent.

A festival rooted in its region:

Set up in a field at the entrance to the town, Baie Sonore takes place in the Baie de Somme, an area rich in history and unspoilt landscapes. In addition to the concerts, environmental workshops will round off the event.

?

A varied and inclusive program:

We’re highlighting artists who don’t necessarily play in the region, while supporting the local scene, with two regional groups on the bill. The festival is designed to be accessible to all, including families.

L’événement Festival Baie sonore Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-04-23 par OT DE LA BAIE DE SOMME