Fête de la mer Cayeux sur Mer Cayeux-sur-Mer
Fête de la mer Cayeux sur Mer Cayeux-sur-Mer dimanche 19 juillet 2026.
Cayeux-sur-Mer
Fête de la mer Cayeux sur Mer
Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Du coeur de Cayeux sur Mer au port du Hourdel, une grande fête populaire pour honorer la mer et les marins.
Matinée Cayeux centre
10h00 Messe en mémoire des marins disparus à l’église Saint Pierre
11h30 Avec les Amis de la musique, procession en costumes traditionnels de l’église à l’entrée de plage.
12h Bénédiction des flots, entrée de plage
Après-midi au Hourdel
14h Rassemblement au Hourdel
14h15 Procession ver la chapelle des marins, bénédiction de la mer
14h-16h Cornemuses, tout l’après-midi jeux picards
15h Promenades en bateau (en fonction des places disponible)
16h-18h Concert Rirà
17h Pot offert par le Yatch club à l’ancienne école
19h grande soirée moules-frites de l’association Chés Piots de Cayeux animée par le groupe Long John Silver
Du coeur de Cayeux sur Mer au port du Hourdel, une grande fête populaire pour honorer la mer et les marins.
Matinée Cayeux centre
10h00 Messe en mémoire des marins disparus à l’église Saint Pierre
11h30 Avec les Amis de la musique, procession en costumes traditionnels de l’église à l’entrée de plage.
12h Bénédiction des flots, entrée de plage
Après-midi au Hourdel
14h Rassemblement au Hourdel
14h15 Procession ver la chapelle des marins, bénédiction de la mer
14h-16h Cornemuses, tout l’après-midi jeux picards
15h Promenades en bateau (en fonction des places disponible)
16h-18h Concert Rirà
17h Pot offert par le Yatch club à l’ancienne école
19h grande soirée moules-frites de l’association Chés Piots de Cayeux animée par le groupe Long John Silver .
Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04
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English :
From the heart of Cayeux sur Mer to the port of Le Hourdel, a great popular festival to honor the sea and sailors.
Morning Cayeux center
10:00 am: Mass in memory of lost sailors at Saint Pierre church
11:30am: With Les Amis de la Musique, procession in traditional costume from the church to the beach entrance.
12pm: Blessing of the waves, beach entrance
Afternoon at Hourdel
2pm: Gathering at Hourdel
2:15pm: Procession to the sailors’ chapel, blessing of the sea
2pm-4pm: Bagpipes, all afternoon: Picardy games
3pm: Boat rides (subject to availability)
4pm-6pm: Rirà concert
5pm: Drinks offered by the Yatch Club at the old school
7pm: Mussels and French fries party organized by the Chés Piots de Cayeux association, with entertainment by the group Long John Silver
L’événement Fête de la mer Cayeux sur Mer Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-14 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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