Rencontres Musicales Autour du Piano, chapelle des marins, Cayeux-sur-Mer
Rencontres Musicales Autour du Piano, chapelle des marins, Cayeux-sur-Mer mercredi 15 juillet 2026.
Rencontres Musicales Autour du Piano 15 – 19 juillet chapelle des marins Somme
20 euros/concert 80 euros/Pass 5 concerts
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T20:00:00+02:00 – 2026-07-15T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T20:00:00+02:00 – 2026-07-19T22:00:00+02:00
Notre Mission:
Les Rencontres Musicales Autour du Piano de Cayeux-sur-Mer sont nées d’une conviction profonde : la grande musique classique doit être accessible à tous, sans distinction d’âge ni de milieu social.
Chaque édition met en lumière des artistes d’exception — aussi bien des talents reconnus que de jeunes pianistes prometteurs — dans un cadre intimiste et chaleureux, propice à l’échange et à l’émotion.
Notre ambition : offrir des concerts d’un niveau artistique et humain remarquable, à des prix très raisonnables, pour fidéliser un public large et diversifié.
chapelle des marins 140 rue du General Leclerc 80410 Cayeux sur mer Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.kifrance.com »}]
Cinq soirées exceptionnelles au cœur de Cayeux-sur-Mer. Des artistes d’exception, des premières mondiales et un jeune prodige. piano concerts
Jean-Michel Delambre
À voir aussi à Cayeux-sur-Mer (Somme)
- Rencontres Musicales Autour du Piano chapelle des marins Cayeux-sur-Mer 15 juillet 2026
- Festival Baie sonore Cayeux-sur-Mer 24 juillet 2026
- Les galets d’Halloween Cayeux-sur-Mer 31 octobre 2026