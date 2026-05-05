Rencontres Musicales Autour du Piano, chapelle des marins, Cayeux-sur-Mer

Rencontres Musicales Autour du Piano 15 – 19 juillet chapelle des marins Somme

20 euros/concert 80 euros/Pass 5 concerts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T20:00:00+02:00 – 2026-07-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-19T20:00:00+02:00 – 2026-07-19T22:00:00+02:00

Notre Mission:

Les Rencontres Musicales Autour du Piano de Cayeux-sur-Mer sont nées d’une conviction profonde : la grande musique classique doit être accessible à tous, sans distinction d’âge ni de milieu social.

Chaque édition met en lumière des artistes d’exception — aussi bien des talents reconnus que de jeunes pianistes prometteurs — dans un cadre intimiste et chaleureux, propice à l’échange et à l’émotion.

Notre ambition : offrir des concerts d’un niveau artistique et humain remarquable, à des prix très raisonnables, pour fidéliser un public large et diversifié.

chapelle des marins 140 rue du General Leclerc 80410 Cayeux sur mer Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.kifrance.com »}]

Cinq soirées exceptionnelles au cœur de Cayeux-sur-Mer. Des artistes d’exception, des premières mondiales et un jeune prodige. piano concerts

Jean-Michel Delambre