Couleurs et matières : à la découverte de Cayeux-sur-Mer, Cayeux-sur-Mer, Cayeux-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Cayeux-sur-Mer
Informations pratiques
Couleurs et matières : à la découverte de Cayeux-sur-Mer Samedi 19 septembre, 14h30 Cayeux-sur-Mer Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Dans le cadre d’une déambulation en compagnie de l’artiste coloriste Sophie Helene, découvrez les couleurs et matériaux locaux qui composent l’identité architecturale de la station de Cayeux-sur-Mer. A l’aide de la charte chromatique, réalisée en 2018 par le cabinet 3D et l’artiste, vous découvrirez les éléments remarquables du patrimoine bâti local à conserver et valoriser. Saviez-vous que certaines cabines de plage ont été repeintes pour servir de vitrine à cet outil en faveur du patrimoine du centre-bourg ?
Cayeux-sur-Mer Cayeux-sur-Mer, 1519 boulevard du général Sizaire Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/couleurs-et-matieres-a-la-decouverte-de-cayeux-sur-mer-avec-sophie-helene/ »}]
Dans le cadre d’une déambulation en compagnie de l’artiste coloriste Sophie Helene, découvrez les couleurs et matériaux locaux qui composent l’identité architecturale de la station de Cayeux-sur-Mer.…
©BS3V, C.Abelé
À voir aussi à Cayeux-sur-Mer (Somme)
- Salon artisanal Cayeux-sur-Mer 18 juillet 2026
- Bal des pompiers Cayeux-sur-Mer 18 juillet 2026
- Fête de la mer Cayeux sur Mer Cayeux-sur-Mer 19 juillet 2026
- Course de garçons de café Cayeux-sur-Mer 21 juillet 2026
- Festival Baie sonore Cayeux-sur-Mer 24 juillet 2026