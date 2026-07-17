Couleurs et matières : à la découverte de Cayeux-sur-Mer, Cayeux-sur-Mer, Cayeux-sur-Mer

Informations pratiques

Couleurs et matières : à la découverte de Cayeux-sur-Mer Samedi 19 septembre, 14h30 Cayeux-sur-Mer Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Dans le cadre d’une déambulation en compagnie de l’artiste coloriste Sophie Helene, découvrez les couleurs et matériaux locaux qui composent l’identité architecturale de la station de Cayeux-sur-Mer. A l’aide de la charte chromatique, réalisée en 2018 par le cabinet 3D et l’artiste, vous découvrirez les éléments remarquables du patrimoine bâti local à conserver et valoriser. Saviez-vous que certaines cabines de plage ont été repeintes pour servir de vitrine à cet outil en faveur du patrimoine du centre-bourg ?

Cayeux-sur-Mer Cayeux-sur-Mer, 1519 boulevard du général Sizaire Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/couleurs-et-matieres-a-la-decouverte-de-cayeux-sur-mer-avec-sophie-helene/ »}]

Dans le cadre d’une déambulation en compagnie de l’artiste coloriste Sophie Helene, découvrez les couleurs et matériaux locaux qui composent l’identité architecturale de la station de Cayeux-sur-Mer.…

©BS3V, C.Abelé