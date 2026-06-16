Cayeux-sur-Mer

Soirée dansante DJ Phi’In

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

DJ Phil’in est un DJ originaire d’Abbeville, passionné par l’animation musicale et les ambiances festives. Son univers musical mélange principalement les grands succès dance, électro, house et les hits incontournables qui font danser tous les publics. Grâce à des mixes dynamiques et une sélection variée, il crée une ambiance conviviale et énergique lors de chacun de ses événements.

Buvette et petite restauration tenues par l’Association En Forme à Cayeux

DJ Phil’in est un DJ originaire d’Abbeville, passionné par l’animation musicale et les ambiances festives. Son univers musical mélange principalement les grands succès dance, électro, house et les hits incontournables qui font danser tous les publics. Grâce à des mixes dynamiques et une sélection variée, il crée une ambiance conviviale et énergique lors de chacun de ses événements.

Buvette et petite restauration tenues par l’Association En Forme à Cayeux .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04

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English :

DJ Phil?in is a DJ from Abbeville who is passionate about music and creating a festive atmosphere. His musical style primarily blends major dance, electro, and house hits with the must-hear tracks that get every crowd dancing. Thanks to his dynamic mixes and varied selection, he creates a friendly and energetic atmosphere at every event he hosts.

Refreshments and light snacks will be provided by the “En Forme à Cayeux” Association.

L’événement Soirée dansante DJ Phi’In Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par OT DE LA BAIE DE SOMME