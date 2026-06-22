UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cayeux-sur-Mer

Concert de la Caravelle des Arts Cayeux-sur-Mer

dimanche 23 août 2026 · Cayeux-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
80410 Cayeux-sur-Mer
Département
Somme
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Cayeux-sur-Mer

Concert de la Caravelle des Arts

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 17:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Le concert des mille et une cordes
Véritable périple à travers les siècles et les paysages d’Europe
Françoise Enock et Nanja Breedijk font résonner pas moins de six instruments Vièle à archet, luth, violes de gambe ténor et basse, harpe celtique et harpe triple
Concert tout public 10 € (gratuit pour les moins de 18 ans)
Le concert des mille et une cordes
Véritable périple à travers les siècles et les paysages d’Europe
Françoise Enock et Nanja Breedijk font résonner pas moins de six instruments Vièle à archet, luth, violes de gambe ténor et basse, harpe celtique et harpe triple
Concert tout public 10 € (gratuit pour les moins de 18 ans)   .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 6 71 04 07 82 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Concert of a Thousand and One Strings
A true journey through the centuries and landscapes of Europe
Françoise Enock and Nanja Breedijk bring no fewer than six instruments to life: viola da gamba, lute, tenor and bass violas da gamba, Celtic harp, and triple harp
Concert for all ages: 10 ? (free for those under 18)

L’événement Concert de la Caravelle des Arts Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-22 par OT DE LA BAIE DE SOMME

À voir aussi à Cayeux-sur-Mer (Somme)