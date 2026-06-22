Informations pratiques

Cayeux-sur-Mer

Concert de la Caravelle des Arts

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 17:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Le concert des mille et une cordes

Véritable périple à travers les siècles et les paysages d’Europe

Françoise Enock et Nanja Breedijk font résonner pas moins de six instruments Vièle à archet, luth, violes de gambe ténor et basse, harpe celtique et harpe triple

Concert tout public 10 € (gratuit pour les moins de 18 ans)

Le concert des mille et une cordes

Véritable périple à travers les siècles et les paysages d’Europe

Françoise Enock et Nanja Breedijk font résonner pas moins de six instruments Vièle à archet, luth, violes de gambe ténor et basse, harpe celtique et harpe triple

Concert tout public 10 € (gratuit pour les moins de 18 ans) .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 6 71 04 07 82

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English :

The Concert of a Thousand and One Strings

A true journey through the centuries and landscapes of Europe

Françoise Enock and Nanja Breedijk bring no fewer than six instruments to life: viola da gamba, lute, tenor and bass violas da gamba, Celtic harp, and triple harp

Concert for all ages: 10 ? (free for those under 18)

L’événement Concert de la Caravelle des Arts Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-22 par OT DE LA BAIE DE SOMME