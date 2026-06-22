Concert de la Caravelle des Arts Cayeux-sur-Mer
dimanche 23 août 2026 · Cayeux-sur-Mer
Informations pratiques
Cayeux-sur-Mer
Concert de la Caravelle des Arts
Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 17:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Le concert des mille et une cordes
Véritable périple à travers les siècles et les paysages d’Europe
Françoise Enock et Nanja Breedijk font résonner pas moins de six instruments Vièle à archet, luth, violes de gambe ténor et basse, harpe celtique et harpe triple
Concert tout public 10 € (gratuit pour les moins de 18 ans)
Le concert des mille et une cordes
Véritable périple à travers les siècles et les paysages d’Europe
Françoise Enock et Nanja Breedijk font résonner pas moins de six instruments Vièle à archet, luth, violes de gambe ténor et basse, harpe celtique et harpe triple
Concert tout public 10 € (gratuit pour les moins de 18 ans) .
Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 6 71 04 07 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Concert of a Thousand and One Strings
A true journey through the centuries and landscapes of Europe
Françoise Enock and Nanja Breedijk bring no fewer than six instruments to life: viola da gamba, lute, tenor and bass violas da gamba, Celtic harp, and triple harp
Concert for all ages: 10 ? (free for those under 18)
L’événement Concert de la Caravelle des Arts Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-22 par OT DE LA BAIE DE SOMME
À voir aussi à Cayeux-sur-Mer (Somme)
- Cirque Francky Cayeux-sur-Mer 3 juillet 2026
- Théâtre La compagnie Altus Jeux de planches Cayeux-sur-Mer 8 juillet 2026
- Concert du groupe Prisca Cayeux-sur-Mer 10 juillet 2026
- Exposition peinture Cayeux-sur-Mer 11 juillet 2026
- Concert de Gala des Amis de la musique Cayeux-sur-Mer 12 juillet 2026