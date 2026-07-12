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AGENDA · Cayeux-sur-Mer

14ème rallye des galets Cayeux-sur-Mer

mercredi 12 août 2026 · Cayeux-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
80410 Cayeux-sur-Mer
Département
Somme
Tarif

Cayeux-sur-Mer

14ème rallye des galets

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

14ème rallye des galets organisé par l’amicale de la Famille Marseille
Rallye pédestre Cayolais d’environ 8 km
Inscription au kiosque à partir de 13h15
Par équipe de 6 personnes maximum dont obligatoirement 2 adultes.
Participation 1€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans
Remise des prix et verre de l’amitié vers 17h
14ème rallye des galets organisé par l’amicale de la Famille Marseille
Rallye pédestre Cayolais d’environ 8 km
Inscription au kiosque à partir de 13h15
Par équipe de 6 personnes maximum dont obligatoirement 2 adultes.
Participation 1€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans
Remise des prix et verre de l’amitié vers 17h   .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04 

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English :

14th rallye des galets organized by l’amicale de la Famille Marseille
8 km Cayolais walking rally
Registration at the kiosk from 1:15 p.m
Teams of up to 6 people, including 2 adults.
Entry fee: 1? per person, free for children under 12
Prize-giving and welcome drink at around 5 p.m

L’événement 14ème rallye des galets Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2023-07-31 par OT DE LA BAIE DE SOMME

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