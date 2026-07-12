Informations pratiques

Cayeux-sur-Mer

14ème rallye des galets

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

14ème rallye des galets organisé par l’amicale de la Famille Marseille

Rallye pédestre Cayolais d’environ 8 km

Inscription au kiosque à partir de 13h15

Par équipe de 6 personnes maximum dont obligatoirement 2 adultes.

Participation 1€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans

Remise des prix et verre de l’amitié vers 17h

14ème rallye des galets organisé par l’amicale de la Famille Marseille

Rallye pédestre Cayolais d’environ 8 km

Inscription au kiosque à partir de 13h15

Par équipe de 6 personnes maximum dont obligatoirement 2 adultes.

Participation 1€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans

Remise des prix et verre de l’amitié vers 17h .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

14th rallye des galets organized by l’amicale de la Famille Marseille

8 km Cayolais walking rally

Registration at the kiosk from 1:15 p.m

Teams of up to 6 people, including 2 adults.

Entry fee: 1? per person, free for children under 12

Prize-giving and welcome drink at around 5 p.m

L’événement 14ème rallye des galets Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2023-07-31 par OT DE LA BAIE DE SOMME