Salon Artisanal Cayeux-sur-Mer
jeudi 13 août 2026 · Cayeux-sur-Mer
Informations pratiques
Cayeux-sur-Mer
Salon Artisanal
Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-13
Salon artisanal Gravure sur verre, carterie, couture, peinture sur soie, peinture sur vinyle, peinture sur toile, fondants, savons, produits de beauté, sculptures, livres.
Salon artisanal Gravure sur verre, carterie, couture, peinture sur soie, peinture sur vinyle, peinture sur toile, fondants, savons, produits de beauté, sculptures, livres. .
Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04
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English :
Craft fair: glass engraving, card making, sewing, silk painting, vinyl painting, canvas painting, fondant, soaps, beauty products, sculptures, books.
L’événement Salon Artisanal Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2020-09-14 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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