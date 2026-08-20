AGENDA · Rennes
Café Coups de coeur Bibliothèque Villejean Rennes
samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque Villejean · Rennes
Informations pratiques
Café Coups de coeur Bibliothèque Villejean Rennes 10 octobre – 5 décembre, certains samedis Ille-et-Vilaine
Club de lecture
On aime, on partage, ce sont des rendez-vous dans vos bibliothèques, des moments de convivialité que vous pouvez rejoindre très spontanément.
Adultes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-10T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-12-05T12:00:00.000+01:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32
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