Informations pratiques

Café Coups de coeur Bibliothèque Villejean Rennes 10 octobre – 5 décembre, certains samedis Ille-et-Vilaine

Club de lecture

On aime, on partage, ce sont des rendez-vous dans vos bibliothèques, des moments de convivialité que vous pouvez rejoindre très spontanément.

Adultes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-10T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-12-05T12:00:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32



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