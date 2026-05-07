Café créatif : initiation à l’impression végétale Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes
Café créatif : initiation à l’impression végétale Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes mercredi 20 mai 2026.
Café créatif : initiation à l’impression végétale Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Mercredi 20 mai, 15h30 Ille-et-Vilaine
Atelier
C’est le printemps ! Cet atelier vous apprend à dessiner et peindre avec ce que vous trouvez dans la nature et à expérimenter la technique de l’impression végétale.
Atelier à destination des adultes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-20T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-20T17:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91
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