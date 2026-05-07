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Café créatif : initiation à l’impression végétale Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes

Café créatif : initiation à l’impression végétale Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes

Café créatif : initiation à l’impression végétale Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny

Adresse : 84, rue d'Angleterre 35200 Rennes

Ville : 35200 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Café créatif : initiation à l’impression végétale Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Mercredi 20 mai, 15h30 Ille-et-Vilaine

Atelier

C’est le printemps ! Cet atelier vous apprend à dessiner et peindre avec ce que vous trouvez dans la nature et à expérimenter la technique de l’impression végétale.
Atelier à destination des adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-20T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-20T17:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91


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