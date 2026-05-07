Café créatif : initiation à l’impression végétale Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Mercredi 20 mai, 15h30 Ille-et-Vilaine

Atelier

C’est le printemps ! Cet atelier vous apprend à dessiner et peindre avec ce que vous trouvez dans la nature et à expérimenter la technique de l’impression végétale.

Atelier à destination des adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-20T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-20T17:00:00.000+02:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

