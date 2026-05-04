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Café-criée Concarneau

Café-criée Concarneau mardi 7 juillet 2026.

Adresse : 29 Quai Carnot

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Concarneau

Café-criée

29 Quai Carnot Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 06:00:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Visitez la criée, lieu emblématique de la pêche à Concarneau. Découvrez ses rouages et la vente du poisson, puis l’histoire des hommes qui y ont travaillé à travers les témoignages collectés. La visite s’achève autour d’un petit-déjeuner, bien mérité.
Petit-déjeuner inclus.
Billetterie en ligne ou billets à retirer au plus tard la veille à 12h, à la Maison du Patrimoine.
Pensez à vous vêtir chaudement, chaussures fermées obligatoires.
RDv devant Le Télégramme 29 quai Carnot   .

29 Quai Carnot Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18 

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English : Café-criée

L’événement Café-criée Concarneau a été mis à jour le 2026-05-04 par OTC CCA

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