Atelier plancton Concarneau
Atelier plancton Concarneau mardi 7 juillet 2026.
Concarneau
Atelier plancton
Port de plaisance Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Plongez dans l’infiniment petit.
Qu’il y a -t-il dans une goutte d ‘eau de mer ?
Venez observer au microscope les planctons que vous aurez préalablement pêché d’un ponton. Une activité pleine de surprises.
Organisé par Cap vers la nature, inscription capverslanature@gmail.com ou au 07 50 95 09 74 .
Port de plaisance Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 7 50 95 09 74
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English : Atelier plancton
L’événement Atelier plancton Concarneau a été mis à jour le 2026-05-12 par OTC CCA
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