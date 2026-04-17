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Atelier plancton Concarneau

Atelier plancton Concarneau mardi 7 juillet 2026.

Adresse : Port de plaisance

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Concarneau

Atelier plancton

Port de plaisance Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Plongez dans l’infiniment petit.
Qu’il y a -t-il dans une goutte d ‘eau de mer ?
Venez observer au microscope les planctons que vous aurez préalablement pêché d’un ponton. Une activité pleine de surprises.
Organisé par Cap vers la nature, inscription capverslanature@gmail.com ou au 07 50 95 09 74   .

Port de plaisance Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 7 50 95 09 74 

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English : Atelier plancton

L’événement Atelier plancton Concarneau a été mis à jour le 2026-05-12 par OTC CCA

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