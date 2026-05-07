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Café crochet Maison Marbeuf Rennes

Café crochet Maison Marbeuf Rennes

Café crochet Maison Marbeuf Rennes dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Maison Marbeuf

Adresse : 21 boulevard Marbeuf 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Café crochet Maison Marbeuf Rennes Dimanche 31 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine

Viens flâner dans le jardin de Maison Marbeuf et crocheter en bonne compagnie !

Viens flâner dans le jardin de Maison Marbeuf et crocheter en bonne compagnie ! Ou simplement lire, jouer à un jeu de société, te rafraichir autour d’une boisson.
Un moment tranquille comme à la maison !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-31T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-31T17:00:00.000+02:00

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Maison Marbeuf 21 boulevard Marbeuf 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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