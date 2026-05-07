Café crochet Maison Marbeuf Rennes
Café crochet Maison Marbeuf Rennes dimanche 31 mai 2026.
Café crochet Maison Marbeuf Rennes Dimanche 31 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine
Viens flâner dans le jardin de Maison Marbeuf et crocheter en bonne compagnie !
Viens flâner dans le jardin de Maison Marbeuf et crocheter en bonne compagnie ! Ou simplement lire, jouer à un jeu de société, te rafraichir autour d’une boisson.
Un moment tranquille comme à la maison !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-31T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-31T17:00:00.000+02:00
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Maison Marbeuf 21 boulevard Marbeuf 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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