Café Culture à la Médiathèque Rue de la République Marmande
samedi 3 octobre 2026 · Rue de la République · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Café Culture à la Médiathèque
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Ces rencontres sont l’occasion pour les participants de partager leurs coups de cœur en matière de littérature, musique ou cinéma, et de découvrir de nouvelles œuvres grâce aux recommandations des autres.
Ces rencontres sont l’occasion pour les participants de partager leurs coups de cœur en matière de littérature, musique ou cinéma, et de découvrir de nouvelles œuvres grâce aux recommandations des autres. Chaque séance offre un espace d’expression libre, propice à la discussion et à la découverte culturelle, le tout dans une ambiance chaleureuse. .
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95
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English : Café Culture à la Médiathèque
These get-togethers are an opportunity for participants to share their favorites in literature, music or film, and to discover new works thanks to the recommendations of others.
L’événement Café Culture à la Médiathèque Marmande a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Val de Garonne
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