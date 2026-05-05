Café de l’Ecohabitat, Kafé Superflux, Quimper

Café de l’Ecohabitat Mardi 5 mai, 20h00 Kafé Superflux Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T20:00:00+02:00 – 2026-05-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T20:00:00+02:00 – 2026-05-05T22:00:00+02:00

Kafé Superflux 3 rue du Cosquer, 29000 Quimper Quimper 29000 Coat Ty Dreux Finistère Bretagne

Terre et chaux – les alternatives au ciment dans la maçonnerie. Café débat animé par Georges Lemoine de Tiez Breiz et des professionnels du groupe local Kerné d’Approche Ecohabitat.