Café de l’Ecohabitat, Kafé Superflux, Quimper
Café de l’Ecohabitat, Kafé Superflux, Quimper mardi 5 mai 2026.
Café de l’Ecohabitat Mardi 5 mai, 20h00 Kafé Superflux Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T20:00:00+02:00 – 2026-05-05T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-05T20:00:00+02:00 – 2026-05-05T22:00:00+02:00
Kafé Superflux 3 rue du Cosquer, 29000 Quimper Quimper 29000 Coat Ty Dreux Finistère Bretagne
Terre et chaux – les alternatives au ciment dans la maçonnerie. Café débat animé par Georges Lemoine de Tiez Breiz et des professionnels du groupe local Kerné d’Approche Ecohabitat.
À voir aussi à Quimper (Finistère)
- SONIK : L’Épatante Épopée, Théâtre de Cornouaille, Quimper 5 mai 2026
- SONIK : L’Épatante Épopée, Théâtre de Cornouaille, Quimper 6 mai 2026
- SONIK : Nadoz, Théâtre de Cornouaille, Quimper 11 mai 2026
- SONIK : Le Rêve de Polyphème, Théâtre de Cornouaille, Quimper 11 mai 2026
- SONIK : Trablos, Théâtre de Cornouaille, Quimper 12 mai 2026