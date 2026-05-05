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Café de l’Ecohabitat, Kafé Superflux, Quimper

Café de l’Ecohabitat, Kafé Superflux, Quimper

Café de l’Ecohabitat, Kafé Superflux, Quimper mardi 5 mai 2026.

Lieu : Kafé Superflux

Adresse : 3 rue du Cosquer, 29000 Quimper

Ville : 29000 Quimper

Département : Finistère

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Café de l’Ecohabitat Mardi 5 mai, 20h00 Kafé Superflux Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T20:00:00+02:00 – 2026-05-05T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-05T20:00:00+02:00 – 2026-05-05T22:00:00+02:00

Kafé Superflux 3 rue du Cosquer, 29000 Quimper Quimper 29000 Coat Ty Dreux Finistère Bretagne
Terre et chaux – les alternatives au ciment dans la maçonnerie. Café débat animé par Georges Lemoine de Tiez Breiz et des professionnels du groupe local Kerné d’Approche Ecohabitat.

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