SONIK : L’Épatante Épopée, Théâtre de Cornouaille, Quimper
Début : 2026-05-06T19:00:00+02:00 – 2026-05-06T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T19:00:00+02:00 – 2026-05-06T20:00:00+02:00
Fantaisie en liberté
Pour enchanter les oreilles curieuses, la pianiste Jeanne Bleuse et la chanteuse Élise Caron conjuguent leurs talents. Ensemble, elles imaginent un voyage sonore et théâtral, un périple rêvé, entre conte, chanson et fantaisie. On y croisera des figures loufoques, des chansons tendres, des dialogues décalés, dans une ambiance un peu barrée et baroque. Une comédie musicale malicieuse, propre à réjouir les adultes autant que les enfants.
PARTENARIAT avec Très Tôt Théâtre
CRÉATION au Théâtre de Cornouaille
ARTISTE ASSOCIÉE
Le Théâtre de Cornouaille accompagne Jeanne Bleuse.
RETROUVEZ JEANNE BLEUSE
Amadeus (Février)
