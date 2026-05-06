Fête des Voies Vertes, Maison des Mobilités, Quimper

Fête des Voies Vertes Vendredi 8 mai, 10h30 Maison des Mobilités Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T10:30:00+02:00 – 2026-05-08T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-08T10:30:00+02:00 – 2026-05-08T16:30:00+02:00

Kernavélo vous invite à une vélo-promenade, avec des animations musicales, sur la voie verte Quimper – Pluguffan – Pont-l’Abbé.

Balades guidées ouvertes à tous, pour tout type de vélo (+ rollers, trottinettes, fauteuils roulants sur le demi-parcours entre Quimper et Ti Lipig / Pluguffan).

RdV 9h45 (ou 13h45) à la Maison des Mobilités (parvis de la gare)

Départ 10h (ou 14h)

=> 3 options de balade :

Journée : 22 km x 2 (dép. 10h retour 16h30) avec pique-nique (sorti du sac) à Pont-l’Abbé (entre 12h30 et 14h)

Matinée : 11 km x 2 (dép. 10h retour 12h30)

Après-midi : 11 km x 2 (dép. 14h retour 16h30)

Maison des Mobilités 29000 QUIMPER Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://kernavelo.org/fete-des-voies-vertes-entre-quimper-et-pluguffan-pont-labbe/ »}]

Vélo-promenade sur la voie verte Quimper – Pont-l’Abbé

Mai à vélo