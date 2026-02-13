SONIK : Nadoz, Théâtre de Cornouaille, Quimper

SONIK : Nadoz Lundi 11 mai, 19h00 Théâtre de Cornouaille Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T19:00:00+02:00 – 2026-05-11T19:50:00+02:00

Fin : 2026-05-11T19:00:00+02:00 – 2026-05-11T19:50:00+02:00

Nadoz, en breton, c’est l’aiguille, symbole de lien, de soin et de mémoire. Christelle Séry à la guitare et Étienne Cabaret à la clarinette explorent librement les fonctions ancestrales de la musique, qui jalonne la vie des gens et le cycle des saisons. Textures électriques, douceur rythmique ou envolées lyriques, le duo d’artisans-musiciens compose une œuvre organique.

L’Heure bleue

https://www.facebook.com/events/1263215635150779/

Théâtre de Cornouaille Théâtre de Cornouaille Quimper Quimper 29000 Locmaria Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1263215635150779/ »}] https://www.facebook.com/events/1263215635150779/ CORNOUAILLE

Nadoz, en breton, c’est l’aiguille, symbole de lien, de soin et de mémoire. Christelle Séry à la guitare et Étienne Cabaret à la clarinette explorent