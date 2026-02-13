Craquage, Théâtre de Cornouaille, Quimper

Craquage Jeudi 4 juin, 20h00 Théâtre de Cornouaille Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T20:00:00+02:00 – 2026-06-04T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T20:00:00+02:00 – 2026-06-04T21:00:00+02:00

En surchauffe !

Dans son nouveau seule-en-scène, Marion Mezadorian incarne avec brio une galerie de personnages au bord de la rupture : mère débordée, cuistot amoureux, boulangère excédée… Tous prêts à craquer ! Avec humour et tendresse, elle transforme ces instants de bascule en un feu d’artifice d’humanité. Drôle, piquante, parfois bouleversante, elle signe un spectacle libérateur. Le miroir de nos folies douces… avec éclats de rire garantis.

https://www.facebook.com/events/593435940152354/?event_time_id=593435950152353

Théâtre de Cornouaille Théâtre de Cornouaille Quimper Quimper 29000 Locmaria Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/593435940152354/?event_time_id=593435950152353 »}] https://www.facebook.com/events/593435940152354/?event_time_id=593435950152353 CORNOUAILLE

En surchauffe !