Innovation duale :, Hôtel Mercure – Kerlic, Quimper

Innovation duale : Jeudi 28 mai, 08h00 Hôtel Mercure – Kerlic Finistère

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T08:00:00+02:00 – 2026-05-28T10:30:00+02:00

Fin : 2026-05-28T08:00:00+02:00 – 2026-05-28T10:30:00+02:00

Découvrez un écosystème ouvert et accessible aux entreprises

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Nous avons le plaisir de vous convier à une matinale dédiée à un secteur stratégique en pleine transformation : la défense. Dans un contexte géopolitique en mutation et de recherche de souveraineté technologique, ce secteur offre aujourd’hui de nouvelles opportunités aux entreprises.

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Cette matinale a pour objectif de démystifier l’écosystème de la défense, souvent perçu comme fermé, et de mettre en lumière ses dynamiques d’innovation. Nous vous proposerons une lecture claire des innovations dites “duales”, à la croisée des usages civils et militaires avec les interventions de l’INAS (Institut National des Affaires Stratégiques) qui travaille sur les enjeux de souveraineté et de stratégie dans les secteurs industriels et technologiques :

Michael BOLLET, Directeur adjoint du pôle industrie de défense de l’INAS et ancien consultant à l’Agence de l’Innovation de Défense de la DGA

et ancien consultant à l’Agence de l’Innovation de Défense de la DGA Clément LEPRINCE , Directeur général de l’INAS et fondateur de DualTech

Et le témoignage de Richard FOREST fondateur de SEAir basée à Lorient

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À travers des exemples concrets (IA, cybersécurité, drones, énergie…), vous découvrirez que de nombreuses entreprises sont déjà concernées. Nous aborderons également les possibilités offertes : financements, marchés durables, accès à des technologies de pointe et valorisation stratégique.

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La matinale permettra de répondre aux interrogations légitimes, notamment sur les aspects réglementaires, économiques et éthiques. Un temps sera consacré aux modalités concrètes de collaboration avec le secteur : appels à projets, partenariats industriels et réseaux d’innovation.

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Accessible aux PME comme aux grandes entreprises, cet écosystème ouvre des perspectives structurantes.

Nous espérons vous compter parmi nous pour échanger, comprendre et explorer ensemble ces nouvelles opportunités.

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Inscrivez-vous dès maintenant : https://forms.fillout.com/t/15EY5GZU6Zus

Hôtel Mercure – Kerlic Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://forms.fillout.com/t/15EY5GZU6Zus »}] [{« link »: « https://forms.fillout.com/t/15EY5GZU6Zus »}]

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