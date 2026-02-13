D’amour, Théâtre de Cornouaille, Quimper
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T19:00:00+02:00 – 2026-05-28T19:55:00+02:00
Fin : 2026-05-28T19:00:00+02:00 – 2026-05-28T19:55:00+02:00
Quand notre cœur fait boum !
Le chorégraphe Thomas Lebrun met l’amour sur orbite dans un spectacle haut en couleurs ! Quatre danseuses et danseurs, plus une voix off, embarquent le public dans une émission fictive de radio où les tubes s’enchaînent, de Trenet à Zaho de Sagazan. Ça chante, ça danse à fond ! Entre plumes, paillettes et confidences, le spectacle célèbre tous les amours, les timides, les flamboyants, les inattendus. Un concentré d’énergie pop et de tendresse à partager en famille le cœur grand ouvert.
PARTENARIAT avec Très Tôt Théâtre
