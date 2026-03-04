Visite des jardins historiques de l’Orangerie de Lanniron, Parc et jardins du Château de Lanniron, Quimper

Visite des jardins historiques de l’Orangerie de Lanniron 5 – 7 juin Parc et jardins du Château de Lanniron Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre des jardins historiques.

Parc et jardins du Château de Lanniron Allée de Lanniron, 29000, Quimper, Finistère, Bretagne Quimper 29000 Finistère Bretagne 02 98 90 62 02 https://lanniron.com/fr/les-jardins https://patrivia.net/visit/finistere-parc-et-jardins-du-chateau-de-lanniron Situé sur les rives de l’Odet, le domaine de Lanniron fut pendant plus de six siècles la résidence des évêques de Quimper. Transformé en demeure Palladienne au XIXème siècle, le château surplombe des jardins d’inspiration italienne créés au XVIIème siècle descendant en terrasses vers l’Odet. Les jardins abritent également une remarquable collection botanique implantée au XIXème siècle par les ancêtres des actuels propriétaires. Depuis plusieurs années, une restauration minutieuse est réalisée sur les terrasses afin que les jardins du XVIIème retrouvent leur splendeur d’antan

©Orangerie de Lanniron