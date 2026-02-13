Craquage, Théâtre de Cornouaille, Quimper
Craquage Mercredi 3 juin, 20h00 Théâtre de Cornouaille Finistère
En surchauffe !
Dans son nouveau seule-en-scène, Marion Mezadorian incarne avec brio une galerie de personnages au bord de la rupture : mère débordée, cuistot amoureux, boulangère excédée… Tous prêts à craquer ! Avec humour et tendresse, elle transforme ces instants de bascule en un feu d’artifice d’humanité. Drôle, piquante, parfois bouleversante, elle signe un spectacle libérateur. Le miroir de nos folies douces… avec éclats de rire garantis.
