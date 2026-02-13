SONIK : Parler pointu, Théâtre de Cornouaille, Quimper

SONIK : Parler pointu Mardi 12 mai, 20h30 Théâtre de Cornouaille Finistère

Un manifeste joyeux !

Il voulait devenir acteur, on lui a dit d’effacer son accent chantant. Dans une autofiction musicale drôle et percutante, Benjamin Tholozan célèbre le parler vrai. Pour raconter l’abandon progressif des parlers régionaux, le comédien relie la grande Histoire à celle de sa famille et de ses aïeux. Accompagné en live par un musicien, Benjamin Tholozan jongle avec les mots, les accents et les souvenirs pour nous dire son amour des langues.

