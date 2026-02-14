SONIK : Le Rêve de Polyphème, Théâtre de Cornouaille, Quimper
Début : 2026-05-11T20:30:00+02:00 – 2026-05-11T21:50:00+02:00
Vertiges sonores
Un orchestre traditionnel de percussions balinais (gamelan), un grand maître de la darbuka et des polyrythmies envoûtantes, Le Rêve de Polyphème du percussionniste Wassim Halal nous entraîne dans un voyage musical fascinant au carrefour des traditions méditerranéennes et de l’Indonésie. La darbuka se mêle aux textures scintillantes du gamelan. Gongs, métallophones, xylophones, les marteaux claquent et les timbres résonnent, invitant le spectateur dans un tourbillon étourdissant.
Théâtre de Cornouaille Quimper 29000 Locmaria Finistère Bretagne
