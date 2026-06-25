Café de l’Espace Lonely Sweety , Compagnie La Dérouillée Flayat samedi 18 juillet 2026.

Flayat

Café de l’Espace Lonely Sweety , Compagnie La Dérouillée

6 Rue du Puy de la Belle Flayat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 17:30:00

fin : 2026-07-18 18:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Sweety c’est la star des réseaux, l’impératrice des Vlogs, La Queen des influençeuses. Sweety est prête à tout pour ses abonnées et surtout leurs pouces levés. Alors elle fait des Vidéos où elle met en scène sa vie idéalisée, vend des objets connectés et fat du Yoga enroulée de cellophane pour diminuer son IMC. Ce qu’elle ne savait pas, c’est qu’elle se ferait des crises de boulimie et qu’elle se ferait body-shamer par sa communauté. Mais elle s’en remettra Sweety, parce que life is beautiful

17h30 , prix libre , durée 50 min

Tout public à partir de 10 ans, à l’école de Flayat .

6 Rue du Puy de la Belle Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com

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English : Café de l’Espace Lonely Sweety , Compagnie La Dérouillée

L’événement Café de l’Espace Lonely Sweety , Compagnie La Dérouillée Flayat a été mis à jour le 2026-06-25 par Marche et Combraille en Aquitaine