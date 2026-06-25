Café de l’Espace Phonies Polies Flayat
Café de l’Espace Phonies Polies Flayat mardi 11 août 2026.
Flayat
Café de l’Espace Phonies Polies
L’église Flayat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
L’ambition des Phonies Polies? Renouveler , réinventer, faire (re)découvrir le chœur en jouant sur l’émotion autant que sur le rire en mêlant à la musique une mise en espace tantôt poétique tantôt burlesque. Cette année, rejoignez la Voix Lactée pour une expédition inédite où l’harmonie est une trajectoire nécessaire !!
Concert dans l’église de Flayat .
L’église Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café de l’Espace Phonies Polies
L’événement Café de l’Espace Phonies Polies Flayat a été mis à jour le 2026-06-25 par Marche et Combraille en Aquitaine
À voir aussi à Flayat (Creuse)
- Café de l’Espace Sortie Nature Café de l’Espace Flayat 19 septembre 2026