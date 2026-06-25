Flayat

Café de l’Espace Phonies Polies

L’église Flayat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

L’ambition des Phonies Polies? Renouveler , réinventer, faire (re)découvrir le chœur en jouant sur l’émotion autant que sur le rire en mêlant à la musique une mise en espace tantôt poétique tantôt burlesque. Cette année, rejoignez la Voix Lactée pour une expédition inédite où l’harmonie est une trajectoire nécessaire !!

Concert dans l’église de Flayat .

L’église Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com

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English : Café de l’Espace Phonies Polies

L’événement Café de l’Espace Phonies Polies Flayat a été mis à jour le 2026-06-25 par Marche et Combraille en Aquitaine