Café de l’Espace Fanfare LGMX Flayat
Café de l’Espace Fanfare LGMX Flayat vendredi 14 août 2026.
Flayat
Café de l’Espace Fanfare LGMX
Flayat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
LGMX déconstruit l’électro, la techno, la house, la psytrance jusqu’à la quantité insécable de groove accessible à nos sens, en isole chaque briquette énergétique élémentaire, réagence l’ensemble comme un bonobo sous acide assemblerait un puzzle, et des acouphènes pour toutes médailles, offre ainsi à l(humanité écrasée par les machines, un râle bruyant, sauvage et brutal d’animal blessé. .
Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com
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English : Café de l’Espace Fanfare LGMX
L’événement Café de l’Espace Fanfare LGMX Flayat a été mis à jour le 2026-06-25 par Marche et Combraille en Aquitaine
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