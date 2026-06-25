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Café de l’Espace Fanfare LGMX Flayat

Café de l’Espace Fanfare LGMX Flayat

Café de l’Espace Fanfare LGMX Flayat vendredi 14 août 2026.

Ville
23260 Flayat
Département
Creuse
Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Flayat

Café de l’Espace Fanfare LGMX

Flayat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

LGMX déconstruit l’électro, la techno, la house, la psytrance jusqu’à la quantité insécable de groove accessible à nos sens, en isole chaque briquette énergétique élémentaire, réagence l’ensemble comme un bonobo sous acide assemblerait un puzzle, et des acouphènes pour toutes médailles, offre ainsi à l(humanité écrasée par les machines, un râle bruyant, sauvage et brutal d’animal blessé.   .

Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38  prog.eaaf@gmail.com

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English : Café de l’Espace Fanfare LGMX

L’événement Café de l’Espace Fanfare LGMX Flayat a été mis à jour le 2026-06-25 par Marche et Combraille en Aquitaine

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