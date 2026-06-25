Flayat

Café de l’Espace Fanfare LGMX

Flayat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

LGMX déconstruit l’électro, la techno, la house, la psytrance jusqu’à la quantité insécable de groove accessible à nos sens, en isole chaque briquette énergétique élémentaire, réagence l’ensemble comme un bonobo sous acide assemblerait un puzzle, et des acouphènes pour toutes médailles, offre ainsi à l(humanité écrasée par les machines, un râle bruyant, sauvage et brutal d’animal blessé. .

Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com

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English : Café de l’Espace Fanfare LGMX

L’événement Café de l’Espace Fanfare LGMX Flayat a été mis à jour le 2026-06-25 par Marche et Combraille en Aquitaine