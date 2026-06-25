Café de l’Espace Sortie Nature Café de l’Espace Flayat
Café de l’Espace Sortie Nature Café de l’Espace Flayat samedi 19 septembre 2026.
Flayat
Café de l’Espace Sortie Nature
Café de l’Espace 1 rue Saint Martin Flayat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
On vous donne rendez-vous avec Thierry notre pro de la cueillette et de la nature pour partir à la découverte des sentiers de Flayat!
N’hésiter pas à prendre vos jumelles, vos appareils photos ou vos carnets de dessins! Et parce que quelques kilomètres à pieds ça ^peut user les souliers, pensez à bien vous chausser !
Sur inscriptions .
Café de l’Espace 1 rue Saint Martin Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com
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English : Café de l’Espace Sortie Nature
L’événement Café de l’Espace Sortie Nature Flayat a été mis à jour le 2026-06-25 par Marche et Combraille en Aquitaine
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