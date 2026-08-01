Concert SANS VOIES Café de l’Espace Flayat
vendredi 14 août 2026 · Flayat
Informations pratiques
Flayat
Concert SANS VOIES Café de l’Espace
Café de l’Espace Flayat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14 01:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Sans Voies c’est de la chanson-rock, c’est une énergie débordante et une musique qui fait voltiger les mots au milieu d’un univers résolument multicolore. En s’entourant de guitares tantôt légères, tantôt saturées, mélangées à la douceur rauque d’un saxophone fou, les textes caressent et cognent. Sur la brèche entre la chanson et le rock, à la frontière entre Léo Ferré et Mano Solo, le groupe fait raisonner ses mots dans une ambiance feutrée ou électrique.
?????? BONHEUR de retrouver nos copaines du groupe Sans Voies !! De retour à la maison de l’Espace ce VENDREDI 14 AOÛT !!!
Ça va être BEAU et on a bien besoin d’AMOUR !! ??
Le concert de SANS VOIES c’est le VENDREDI 14 AOÛT à 20H30
Et c’est PRIX LIBRE ET CONSCIENT ??
Le bisou ?? .
Café de l’Espace Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine prog.eaaf@gmail.com
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English : Concert SANS VOIES Café de l’Espace
L’événement Concert SANS VOIES Café de l’Espace Flayat a été mis à jour le 2026-08-05 par Marche et Combraille en Aquitaine
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