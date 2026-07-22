Café de l’Espace Soirée raclette + blindtest Flayat
mercredi 19 août 2026 · Flayat
Informations pratiques
Flayat
Café de l’Espace Soirée raclette + blindtest
Le Bourg Flayat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
SOIRÉE RACLETTE + BLIND TEST
C’est simple! C’est une histoire de rencontre et de tradition spacienne ! Une rencontre entre du fromage fondu, un pot de cornichons et la chaleur du mois d’Aout ! Une rencontre entre été et hiver ! Et pour digérer tout ca , on vous propose un petit blindtest made in Espace pour terminer la soirée!
Repas sur réservation 12€ avec verre de vin .
Le Bourg Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com
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English : Café de l’Espace Soirée raclette + blindtest
L’événement Café de l’Espace Soirée raclette + blindtest Flayat a été mis à jour le 2026-07-22 par Marche et Combraille en Aquitaine
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