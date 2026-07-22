Informations pratiques

Flayat

Café de l’Espace Soirée raclette + blindtest

Le Bourg Flayat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

SOIRÉE RACLETTE + BLIND TEST

C’est simple! C’est une histoire de rencontre et de tradition spacienne ! Une rencontre entre du fromage fondu, un pot de cornichons et la chaleur du mois d’Aout ! Une rencontre entre été et hiver ! Et pour digérer tout ca , on vous propose un petit blindtest made in Espace pour terminer la soirée!

Repas sur réservation 12€ avec verre de vin .

Le Bourg Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com

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English : Café de l’Espace Soirée raclette + blindtest

L’événement Café de l’Espace Soirée raclette + blindtest Flayat a été mis à jour le 2026-07-22 par Marche et Combraille en Aquitaine