Café de l’Espace Washington Dead Cats Flayat
Café de l’Espace Washington Dead Cats Flayat vendredi 7 août 2026.
Flayat
Café de l’Espace Washington Dead Cats
Flayat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Mesdames et messieurs, préparez-vous à rugir de plaisir, car les chats morts les plus vivants de la planète célèbrent le 40è anniversaire en 2026 de la sortie de leurs mythique premier album Go vegetables go (75000 ventes) et croyez-moi, ils ne sont pas près de s’endormir sur leurs lauriers !
Un groupe de rock’n’roll mythique et infatigable en marge de toute tendance et l’un des plus anciens acteurs du rock français .
Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com
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English : Café de l’Espace Washington Dead Cats
L’événement Café de l’Espace Washington Dead Cats Flayat a été mis à jour le 2026-06-25 par Marche et Combraille en Aquitaine
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