Flayat

Café de l’espace Atelier Cyanotype

Flayat Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Atelier Cyanotype

Nous utiliserons l’une des plus anciennes techniques d’impressions photographiques le cyanotype. Nous partirons en balade cueillir les plantes puis nous composerons vos futur œuvres. Un procédé très agréable pour capturer les végétaux et faire ressortir leurs formes les plus élégante! Place à votre créativité!

Sur inscriptions et ouvert à tous public .

Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café de l’espace Atelier Cyanotype

L’événement Café de l’espace Atelier Cyanotype Flayat a été mis à jour le 2026-06-25 par Marche et Combraille en Aquitaine