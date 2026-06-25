Café de l’espace Atelier Cyanotype Flayat
Café de l’espace Atelier Cyanotype Flayat mercredi 22 juillet 2026.
Flayat
Café de l’espace Atelier Cyanotype
Flayat Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Atelier Cyanotype
Nous utiliserons l’une des plus anciennes techniques d’impressions photographiques le cyanotype. Nous partirons en balade cueillir les plantes puis nous composerons vos futur œuvres. Un procédé très agréable pour capturer les végétaux et faire ressortir leurs formes les plus élégante! Place à votre créativité!
Sur inscriptions et ouvert à tous public .
Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com
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English : Café de l’espace Atelier Cyanotype
L’événement Café de l’espace Atelier Cyanotype Flayat a été mis à jour le 2026-06-25 par Marche et Combraille en Aquitaine
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