Café de l’Espace Sortie Nature Café de l’Espace Flayat

Flayat

Café de l’Espace Sortie Nature

Café de l’Espace 1 rue Saint Martin Flayat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

On vous donne rendez-vous avec Thierry notre pro de la cueillette et de la nature pour partir à la découverte des sentiers de Flayat!

N’hésiter pas à prendre vos jumelles, vos appareils photos ou vos carnets de dessins! Et parce que quelques kilomètres à pieds ça ^peut user les souliers, pensez à bien vous chausser !

Sur inscriptions .

Café de l’Espace 1 rue Saint Martin Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com

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English : Café de l’Espace Sortie Nature

L’événement Café de l’Espace Sortie Nature Flayat a été mis à jour le 2026-06-25 par Marche et Combraille en Aquitaine