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Café de l’Espace Sortie Nature Café de l’Espace Flayat

Café de l’Espace Sortie Nature Café de l’Espace Flayat mercredi 29 juillet 2026.

Lieu
Café de l'Espace
Adresse
1 rue Saint Martin
Ville
23260 Flayat
Département
Creuse
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif

Flayat

Café de l’Espace Sortie Nature

Café de l’Espace 1 rue Saint Martin Flayat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:30:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

On vous donne rendez-vous avec Thierry notre pro de la cueillette et de la nature pour partir à la découverte des sentiers de Flayat!
N’hésiter pas à prendre vos jumelles, vos appareils photos ou vos carnets de dessins! Et parce que quelques kilomètres à pieds ça ^peut user les souliers, pensez à bien vous chausser !

Sur inscriptions   .

Café de l’Espace 1 rue Saint Martin Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38  prog.eaaf@gmail.com

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English : Café de l’Espace Sortie Nature

L’événement Café de l’Espace Sortie Nature Flayat a été mis à jour le 2026-06-25 par Marche et Combraille en Aquitaine

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