Flayat

Café de l’Espace Jidé Waro

Flayat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

La voix, les percussions sont à l’honneur, des textes aux messages profonds, le tout dans une ambiance festive assurée. Le maloya, musique au delà du temps, musique symbole de toute racine.

Julien Rivyer, neveu de Danyèl Waro vous offre une version rageuse et tendre colorée au bitume des cités. Il chante MALOYA chante ! .

Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café de l’Espace Jidé Waro

L’événement Café de l’Espace Jidé Waro Flayat a été mis à jour le 2026-06-25 par Marche et Combraille en Aquitaine