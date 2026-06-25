Café de l’Espace Jidé Waro Flayat
Café de l’Espace Jidé Waro Flayat jeudi 23 juillet 2026.
Flayat
Café de l’Espace Jidé Waro
Flayat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
La voix, les percussions sont à l’honneur, des textes aux messages profonds, le tout dans une ambiance festive assurée. Le maloya, musique au delà du temps, musique symbole de toute racine.
Julien Rivyer, neveu de Danyèl Waro vous offre une version rageuse et tendre colorée au bitume des cités. Il chante MALOYA chante ! .
Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com
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English : Café de l’Espace Jidé Waro
L’événement Café de l’Espace Jidé Waro Flayat a été mis à jour le 2026-06-25 par Marche et Combraille en Aquitaine
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