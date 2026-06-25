Café de l’Espace Sans Voix Flayat
Café de l’Espace Sans Voix Flayat vendredi 14 août 2026.
Flayat
Café de l’Espace Sans Voix
Flayat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Sans Voix c’est un groupe de live depuis des années , c’est là que sa Chason-rock trouve toute sa sève. Cet astucieux mélange entre la chanson française et le rock, avec des textes ciselés transportés dans un univers tantôt doux, tantôt saturé, le tout sous la houlette d’un saxophone .
Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com
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English : Café de l’Espace Sans Voix
L’événement Café de l’Espace Sans Voix Flayat a été mis à jour le 2026-06-25 par Marche et Combraille en Aquitaine
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