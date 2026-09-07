Café de l’Europe, Maison de l’Europe de Paris – Centre Europe direct, Paris

Informations pratiques

Café de l’Europe Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison de l’Europe de Paris – Centre Europe direct Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Grand événement culturel participatif de toute l’Europe, les Journées européennes du patrimoine (JEP) invitent tous les ans des millions de personnes à travers le continent à célébrer et à protéger notre patrimoine européen commun. Les pays participants choisissent chaque fois un thème qui relie les activités locales à une histoire européenne plus large. En 2026, le thème est « Patrimoine en péril – raviver, résister, réinventer ».

Comme tous les ans la Maison de l’Europe de Paris ouvre ses portes le dimanche 20 septembre pour les Journées européennes du patrimoine. Nous vous proposons une rencontre café de l’Europe et une exposition surprise !

Inscriptions obligatoires, dans la limite des places disponibles.

Accueil du public à partir de 14h00.

Cet événement est organisé dans le cadre des activités d’Europe Direct Paris.

Maison de l’Europe de Paris – Centre Europe direct 77 Avenue de Versailles 75016 Paris 75016 Quartier d’Auteuil Paris Île-de-France +33 1 44 61 85 85 https://paris-europe.eu/ https://www.facebook.com/maisoneuropeparis [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-europeenne-du-patrimoine-cafe-de-leurope-1995661864358?aff=oddtdtcreator&keep_tld=true »}] [{« link »: « https://www.europeanheritagedays.com/fr/Shared-Theme »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « La MdEP vous ouvre ses portes le dimanche 20.09 pour les Journu00e9es europu00e9ennes du patrimoine. Nous vous invitons au cafu00e9 de l’Europe ! », « type »: « rich », « title »: « Journu00e9e europu00e9enne du patrimoine : Cafu00e9 de l’Europe », « thumbnail_url »: « https://img.evbuc.com/https%3A%2F%2Fcdn.evbuc.com%2Fimages%2F1189774215%2F163223566608%2F1%2Foriginal.20260728-102307?crop=focalpoint&fit=crop&w=940&auto=format%2Ccompress&q=75&sharp=10&fp-x=0.5&fp-y=0.5&s=e9d43fe67a5b63751e22b11250054439 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-europeenne-du-patrimoine-cafe-de-leurope-1995661864358 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 300, « thumbnail_width »: 600, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «

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Café de l’Europe et exposition

© Anne-Laure Bourrat (instagram : _talents.caches_)