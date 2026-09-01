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Café des familles Mont-de-Marsan

mercredi 23 septembre 2026 · Mont-de-Marsan

Café des familles Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Rue Saint François
Ville
40000 Mont-de-Marsan
Département
Landes
Tarif

Mont-de-Marsan

Café des familles

Rue Saint François Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 16:00:00
fin : 2026-09-23 18:00:00

Date(s) :
2026-09-23

Avec Gwen, psychologue, et Anissa, doula, toutes deux mamans, venez déposer ce que vous vivez, échanger autour de vos questionnements, de vos difficultés ou simplement de votre quotidien de parent.
Ici, pas de thématique imposée la parole est libre et les échanges se construisent autour de vos besoins et de vos expériences.
Les enfants sont évidemment les bienvenus ils pourront jouer pendant que nous échangeons, ou partager ce moment avec vous, autour d’un goûter.   .

Rue Saint François Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 64 61 06  aupetitnid@outlook.fr

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English :

L’événement Café des familles Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Mont-de-Marsan

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