Café des familles Mont-de-Marsan
mercredi 23 septembre 2026 · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Café des familles
Rue Saint François Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 16:00:00
fin : 2026-09-23 18:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Avec Gwen, psychologue, et Anissa, doula, toutes deux mamans, venez déposer ce que vous vivez, échanger autour de vos questionnements, de vos difficultés ou simplement de votre quotidien de parent.
Ici, pas de thématique imposée la parole est libre et les échanges se construisent autour de vos besoins et de vos expériences.
Les enfants sont évidemment les bienvenus ils pourront jouer pendant que nous échangeons, ou partager ce moment avec vous, autour d’un goûter. .
Rue Saint François Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 64 61 06 aupetitnid@outlook.fr
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English :
L’événement Café des familles Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Mont-de-Marsan
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