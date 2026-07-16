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Stade Montois vs Bourg en Bresse Stade Guy & André Boniface Mont-de-Marsan

vendredi 4 septembre 2026 · Stade Guy & André Boniface · Mont-de-Marsan

Stade Montois vs Bourg en Bresse Stade Guy & André Boniface Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Stade Guy & André Boniface
Adresse
270, avenue du Stade
Ville
40000 Mont-de-Marsan
Département
Landes
Tarif

Mont-de-Marsan

Stade Montois vs Bourg en Bresse

Stade Guy & André Boniface 270, avenue du Stade Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:30:00
fin : 2026-09-04 21:30:00

Date(s) :
2026-09-04

Match comptant pour le championnat de Nationale de Rugby 2026-2027   .

Stade Guy & André Boniface 270, avenue du Stade Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 75 22 07  billetterie.stademontoisrugby.fr

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English : Stade Montois vs Bourg en Bresse

L’événement Stade Montois vs Bourg en Bresse Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Mont-de-Marsan

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