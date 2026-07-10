Vide Grenier Geek Château de Nahuques Mont-de-Marsan
dimanche 9 août 2026 · Château de Nahuques · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Vide Grenier Geek
Château de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00
Date(s) :
2026-08-09
3ᵉ Vide-Grenier Geek & Gaming organisé par Gascogne Événement
Venez chiner, collectionner et partager votre passion autour de l’univers geek
Jeux vidéo & rétrogaming
Mangas
Figurines
Jouets geek
Consoles et accessoires vintage
Restauration sur place toute la journée.
Que vous soyez collectionneur, gamer, fan de manga ou simplement curieux, cet événement est fait pour vous ! .
Château de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 34 31 99 gascogneevenement@gmail.com
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English : Vide Grenier Geek
L’événement Vide Grenier Geek Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Mont-de-Marsan
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