Vide Grenier Geek Château de Nahuques Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Vide Grenier Geek

Château de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :

2026-08-09

3ᵉ Vide-Grenier Geek & Gaming organisé par Gascogne Événement

Venez chiner, collectionner et partager votre passion autour de l’univers geek

Jeux vidéo & rétrogaming

Mangas

Figurines

Jouets geek

Consoles et accessoires vintage

Restauration sur place toute la journée.

Que vous soyez collectionneur, gamer, fan de manga ou simplement curieux, cet événement est fait pour vous ! .

Château de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 34 31 99 gascogneevenement@gmail.com

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English : Vide Grenier Geek

L’événement Vide Grenier Geek Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Mont-de-Marsan