Exposition Regard sur la nature Office de Tourisme Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Exposition Regard sur la nature

Office de Tourisme 1, place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-31

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-08-31

3 artistes

-Jocelyne Pauvert Depuis une dizaine d’années je suis des cours d aquarelle, technique que j affectionne en raison de la liberté de création quelle offre. Je m inspire de mes photos réalisées lors de voyages ou de randonnées dans la nature. Ma peinture reflète la magie d une rencontre entre un lieu, un regard ,immortalisé par mon objectif et des pigments qui fusent sur une simple feuille de papier

-Roseline Dubertrand J’ai commencé en autodidacte en 2008, par l’acrylique, j’ai aussi testé l’huile et le pastel. Depuis quelques années, je me suis focalisé sur l’aquarelle avec quelques cours pour me perfectionner.

-Dominique Fellman je suis une autodidacte qui peint depuis 25 ans. Après avoir utilisé les techniques de peinture sur bois, sur tissus, sur verre et porcelaine j ai découvert la peinture à l huile et à l acrylique. Depuis une dizaine d’année, je .

Office de Tourisme 1, place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 87 37 accueil@montdemarsan-tourisme.fr

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English : Exposition Regard sur la nature

L’événement Exposition Regard sur la nature Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Mont-de-Marsan