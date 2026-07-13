Les Hurlements d’Léo CaféMusic Mont-de-Marsan
jeudi 3 septembre 2026 · CaféMusic · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Les Hurlements d’Léo
CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 21:00:00
fin : 2026-09-03 23:55:00
Date(s) :
2026-09-03
Après une pause régénératrice, le groupe fêtait en 2022 son quart de siècle de succès avec une tournée enthousiasmante. Comme une mèche qui allume le feu créatif, ce retour aux sources a conforté l’envie de revenir à l’écriture et aux studios. Les deux frères d’âme reprennent donc leur plume et entraînent le reste du crew dans la réalisation d’un nouvel album façonné à plusieurs mains et plusieurs cœurs. .
CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92
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English : Les Hurlements d’Léo
L’événement Les Hurlements d’Léo Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Mont-de-Marsan
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