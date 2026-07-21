Le Trafic de Pantalone Rue Marie-Christine Baillet Mont-de-Marsan
jeudi 27 août 2026 · Rue Marie-Christine Baillet · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Le Trafic de Pantalone
Rue Marie-Christine Baillet Parc Lacaze Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Ce spectacle de fête et d’engagement, porté par l’énergie des corps, le rythme des tambours et la poésie des chants traditionnels italiens, fait résonner les urgences d’aujourd’hui sous les masques intemporels de la Commedia Dell’Arte.
Sous le soleil du Sud de l’Italie, un souffle de justice se lève entre ombre et lumière. Rosa, défiant le pouvoir tyrannique de son oncle le Magnifico, gouverneur de Venise, est envoyée en exil au sud de l’Italie où elle est promise en mariage à Tancredi, le fils de Pantalone. Ce vieil avare l’accueille dans son majestueux palais d’où elle voit défiler Arlequin et des milliers d’autres ouvriers. Tous sont soumis à un mystérieux Pulcinella, travaillant dans l’oliveraie de Pantalone.
Comment Pantalone, ce propriétaire terrien de la région la plus reculée d’Italie peut-il avoir accumulé autant de richesse avec des olives ?
Démasquer le trafic de Pantalone .
Rue Marie-Christine Baillet Parc Lacaze Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 02 23 00 contact@theatredeslumieres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Trafic de Pantalone
L’événement Le Trafic de Pantalone Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Mont-de-Marsan
À voir aussi à Mont-de-Marsan (Landes)
- Vide Grenier Geek Château de Nahuques Mont-de-Marsan 9 août 2026
- Concert Nadau Arènes du Plumaçon Mont-de-Marsan 20 août 2026
- Stade Montois vs Vienne Stade Guy & André Boniface Mont-de-Marsan 21 août 2026
- Exposition Regard sur la nature Office de Tourisme Mont-de-Marsan 31 août 2026
- Les Hurlements d’Léo CaféMusic Mont-de-Marsan 3 septembre 2026