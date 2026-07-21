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Le Trafic de Pantalone Rue Marie-Christine Baillet Mont-de-Marsan

jeudi 27 août 2026 · Rue Marie-Christine Baillet · Mont-de-Marsan

Le Trafic de Pantalone Rue Marie-Christine Baillet Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Rue Marie-Christine Baillet
Adresse
Parc Lacaze
Ville
40000 Mont-de-Marsan
Département
Landes
Tarif

Mont-de-Marsan

Le Trafic de Pantalone

Rue Marie-Christine Baillet Parc Lacaze Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:30:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Ce spectacle de fête et d’engagement, porté par l’énergie des corps, le rythme des tambours et la poésie des chants traditionnels italiens, fait résonner les urgences d’aujourd’hui sous les masques intemporels de la Commedia Dell’Arte.
Sous le soleil du Sud de l’Italie, un souffle de justice se lève entre ombre et lumière. Rosa, défiant le pouvoir tyrannique de son oncle le Magnifico, gouverneur de Venise, est envoyée en exil au sud de l’Italie où elle est promise en mariage à Tancredi, le fils de Pantalone. Ce vieil avare l’accueille dans son majestueux palais d’où elle voit défiler Arlequin et des milliers d’autres ouvriers. Tous sont soumis à un mystérieux Pulcinella, travaillant dans l’oliveraie de Pantalone.
Comment Pantalone, ce propriétaire terrien de la région la plus reculée d’Italie peut-il avoir accumulé autant de richesse avec des olives ?
Démasquer le trafic de Pantalone   .

Rue Marie-Christine Baillet Parc Lacaze Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 02 23 00  contact@theatredeslumieres.fr

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English : Le Trafic de Pantalone

L’événement Le Trafic de Pantalone Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Mont-de-Marsan

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