Le Trafic de Pantalone Rue Marie-Christine Baillet Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Le Trafic de Pantalone

Rue Marie-Christine Baillet Parc Lacaze Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Ce spectacle de fête et d’engagement, porté par l’énergie des corps, le rythme des tambours et la poésie des chants traditionnels italiens, fait résonner les urgences d’aujourd’hui sous les masques intemporels de la Commedia Dell’Arte.

Sous le soleil du Sud de l’Italie, un souffle de justice se lève entre ombre et lumière. Rosa, défiant le pouvoir tyrannique de son oncle le Magnifico, gouverneur de Venise, est envoyée en exil au sud de l’Italie où elle est promise en mariage à Tancredi, le fils de Pantalone. Ce vieil avare l’accueille dans son majestueux palais d’où elle voit défiler Arlequin et des milliers d’autres ouvriers. Tous sont soumis à un mystérieux Pulcinella, travaillant dans l’oliveraie de Pantalone.

Comment Pantalone, ce propriétaire terrien de la région la plus reculée d’Italie peut-il avoir accumulé autant de richesse avec des olives ?

Démasquer le trafic de Pantalone .

Rue Marie-Christine Baillet Parc Lacaze Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 02 23 00 contact@theatredeslumieres.fr

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English : Le Trafic de Pantalone

L’événement Le Trafic de Pantalone Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Mont-de-Marsan