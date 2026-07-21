Exposition de Rosario Office de Tourisme Mont-de-Marsan
lundi 10 août 2026 · Office de Tourisme · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Exposition de Rosario
Office de Tourisme 1, place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-10
Le parcours artistique de Rosario a commencé par le dessin et l’aquerelle et s’est engagé depuis trois ans dans un dialogue avec la terre. Elle expose à l’automne 2025 à Montaut et la sélection des œuvres présentées cet été 2026 à Mont de Marsan témoigne de l’évolution de ses modelages en grès qui semblent se délecter d’un bonheur tranquille sous le soleil.
L’univers de Rosario est foisonnant, du pastel à la céramique, de la scène de cuisine en passant par l’abstraction, la multiplicité cerne une énergique célébration du féminin et de la sérénité. .
Office de Tourisme 1, place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 87 37 accueil@montdemarsan-tourisme.fr
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English : Exposition de Rosario
L’événement Exposition de Rosario Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Mont-de-Marsan
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