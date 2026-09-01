Venez essayer le BMX Parc de Nahuques Mont-de-Marsan
samedi 12 septembre 2026 · Parc de Nahuques · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Venez essayer le BMX
Parc de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Lors du Forum des Associations à Nahuques, les 12 et 13 septembre prochains, le Stade-Montois BMX accueillera les jeunes gens intéressés par le BMX Racing. Ils pourront effectuer un essai sur la piste avec un de nos pilotes et avoir tous les renseignements nécessaires à la pratique de ce sport extrême. .
Parc de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine bmx@stade-mointois.org
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English :
L’événement Venez essayer le BMX Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Mont-de-Marsan
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