Venez essayer le BMX Parc de Nahuques Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Venez essayer le BMX

Parc de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Lors du Forum des Associations à Nahuques, les 12 et 13 septembre prochains, le Stade-Montois BMX accueillera les jeunes gens intéressés par le BMX Racing. Ils pourront effectuer un essai sur la piste avec un de nos pilotes et avoir tous les renseignements nécessaires à la pratique de ce sport extrême. .

Parc de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine bmx@stade-mointois.org

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English :

L’événement Venez essayer le BMX Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Mont-de-Marsan